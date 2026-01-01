ترامب يدير مزادا لبيع لوحة فنية تصور يسوع وصاحبة اللوحة مذهولة من سعرها (فيديو)

18 حجم الخط

أدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه مزادًا خيريًّا لبيع لوحة فنية تصور يسوع للفنانة فانيسا أورابويني بولاية فلوريدا.

ومازح ترامب ضيوفه خلال حفل رأس السنة في مقر إقامته بمار-أ-لاجو في ولاية فلوريدا، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في أن يتسبب لهم بمشاكل مالية.



وشهد الحفل مزادًا خيريًّا لبيع لوحة رسمتها الفنانة فانيسا أورابويني مباشرة أمام الحضور، وتم وصف اللوحة بأنها تصور يسوع.

NEW: Artist paints a painting of Jesus Christ at Mar-a-Lago before President Trump starts taking bids, ultimately selling the piece for $2.75M.



Trump said half of the proceeds would go to St. Jude's Children's Research Hospital and half to the sheriff's department.



"It's going… pic.twitter.com/iSMLb7MzD9 January 1, 2026

وأدار ترامب عملية المزايدة بنفسه، مقدمًا تعليقات ودعابات أثناء تقدم العروض.

وعلق الرئيس الأمريكي على المزايدات بقوله: "2.75 مليون؟ من هذا الشخص؟ أنا أعرفه، لديه الكثير".

ولم تصل العروض إلى ثلاثة ملايين، فعلق ترامب: "لا تفعلوا ذلك إذا كنتم ستعلنون إفلاسكم غدا. سيداتي وسادتي، أحد أبرز شخصياتنا قد أعلن إفلاسه. هذا سيكون مبالغا فيه".

وفي الختام، دعا ترامب المشتري إلى المنصة، مذكرا بأن اللوحة تبدو أكثر جمالًا عند رؤيتها عن قرب.

SOLD: President Trump leads a charity auction during the Mar-a-Lago New Year's Eve party.



The auction's winner bids $2.75 million for a portrait of Jesus. pic.twitter.com/TmtU5DfqeE — Fox News (@FoxNews) January 1, 2026

وأعلن الرئيس الأمريكي أن العائدات ستذهب لدعم مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال وقسم الشرطة المحلي، فيما لم يتم الكشف عن هوية المشتري.

من جهتها، أعربت الفنانة أورابويني عن دهشتها من السعر الذي حققته اللوحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.