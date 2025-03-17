الإثنين 17 مارس 2025
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أخبار مصر

بدءًا من الأربعاء، عودة انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء انخفاض درجات الحرارة من 4:5 درجات مئوية على كافة الأنحاء يوم الأربعاء المقبل ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

 

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درجة الحرارة تقترب من 40، الأرصاد تحذر من طقس غدا الإثنين


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بموجة حارة تنتهى غدا الثلاثاء، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينات بجنوب الصعيد، لتسجل 38 درجة مئوية اليوم الإثنين.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:20

 

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