الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على ضابط شرطة بقنا

ضابط قنا، كشفت وزارة الداخلية بيانا حول لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة ارتكابه تجاوزات.



وأكدت الوزارة في بيانها أنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري أثناء قيام الضابط بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل قاما على إثرها بالتعدي عليه، حيث تم ضبط المذكورين في حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

حيث تم ضبط المذكورين في حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.

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