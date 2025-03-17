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رياضة

محمد صلاح يخوض مرانا وحيدا مع منتخب مصر قبل السفر إلى المغرب

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، ينضم محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم نجم ليفربول الإنجليزي، لمعسكر الفراعنة صباح غد الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

ومن المقرر، أن يخوض محمد صلاح مرانا وحيدا مع منتخب مصر قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة إثيوبيا، المحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء. 

منتخب مصر يتدرب نهارا الثلاثاء

وقرر الجهاز الفني لـمنتخب مصر الوطني تعديل موعد مران الفريق يوم الثلاثاء المقبل 18 مارس، حيث يتدرب الفريق في الرابعة عصرا باستاد القاهرة، ثم تغادر بعثة الفريق بعد الإفطار إلى مطار القاهرة للسفر إلى المغرب مساء الثلاثاء.

منتخب مصر يتصدر مجموعته 

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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