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خارج الحدود

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن فجر اليوم الإثنين استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "تم الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".

وأوضح أن القوات المسلحة (التابعة للحوثيين) "نجحت في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه على بلدنا".

وأشار سريع إلى أن "مقاتلات العدو- في إشارة إلى المقاتلات الأمريكية- المحلقة اضطرت إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق صواريخ ومسيرات على حاملة الطائرات والقطع التابعة لها".

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، أن قوات جماعته "ستمضي قدما في تنفيذ ما ورد بكلمة زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، بشأن الخيارات التصعيدية في حال استمر العدوان على اليمن".

كما أكد استمرارهم في حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب" حتى رفع الحصار عن قطاع غزة".

وكانت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) قد أعلنت مساء اليوم الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطعَ الحربية التابعة لها شمالي البحرِ الأحمرِ.

وكان زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، قد توعد مساء الأحد، الولايات المتحدة بخيارات تصعيدية إضافية بعد غارات أمريكية مكثفة استهدفت مواقع للجماعة المتحالفة مع إيران.

في الجهة المقابلة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية والشحن العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر يوم السبت الماضي، أوامر للجيش بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة". 

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