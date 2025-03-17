الكرة الطائرة، الأهلي يهزم الزمالك في أولى مواجهات قبل نهائي الدوري

الكرة الطائرة، حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا هاما اليوم، على نظيره الزمالك بنتيجة (3-1) في أولى مواجهات سلسلة نصف نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام بيست أوف 3، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في مواجهتين من أجل التأهل للدور النهائي.

وكان الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي قد توج مؤخرا بلقب الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك في مجموع مباريات الدور النهائي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في المواجهة الأولى قبل أن يكرر فوزه في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

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