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حوادث

خطوات ملاحقة منى فاروق أمنيا، وخبير قانوني: هروبها يزيد العقوبة

منى فاروق، فيتو
منى فاروق، فيتو

يواصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية جهوده في ملاحقة المتهمة منى فاروق الهاربة من حكم صادر بحبسها 3 سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية وخاصة أن المتهمة هاربة خارج البلاد بدولة الإمارات.

 

وعلى هذا النحو ترصد فيتو الإجراءات والخطوات لملاحقة المتهمة منى فاروق أمنيا لتنفيذ العقوبة الصادرة ضدها.


 

-إدراجها على قوائم الانتظار في المطارات المصرية، بحيث يتم القبض عليها فور محاولتها دخول البلاد.
-إصدار طلب للإنتربول الدولي لملاحقتها وتسليمها إلى السلطات المصرية.
-التواصل مع السلطات الإماراتية لطلب تسليمها وفقًا للاتفاقيات الدولية بين البلدين.

وكشف محمد الشديد الخبير القانوني أن استمرار هروب مني فاروق خارج البلاد يؤثر على أي طلبات استئناف أو تخفيف للحكم، قد تقدمها هيئة الدفاع عنها.

وأوضح أن القانون يُنظر إليها باعتبارها متهمة تهرب من تنفيذ العقوبة، مما يعقد فرصها في التعامل مع القضية قانونيًا في المستقبل.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه تم إرسال إشارة للقبض عليها بسلطات مطار القاهرة وغيرها من الجهات لضبطها فور وصولها للأراضي المصرية.

 

الحكم على مني فاروق 3 سنوات 


وكانت قد أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بحبسها 3 سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، وذلك بناءً على البلاغ المقدم من المحامي أحمد مهران إلى النائب العام.

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قطاع الأمن العام منى فاروق الإمارات المطارات المصرية

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