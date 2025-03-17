الجيش السوري يواصل استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

عرضت فضائية العربية مقاطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، ترصد الهجمات التي يشنُّها الجيش السوري ضد مواقعَ تابعة لعناصر حزب الله اللبناني بعد اغتيالهم ثلاثة عسكريين تابعين للجيش السوري.

العربية ترصد الموقع المستهدف بصاروخ موجه من قبل حزب الله في منطقة زيتا السورية #قناة_العربية #سوريا pic.twitter.com/QeyMpiCHNg — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 17, 2025

واتهمت وزارة الدفاع السورية، الأحد، حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بخطف ثلاثة جنود سوريين إلى لبنان وقتلهم هناك، بحسب الإعلام السوري الرسمي.

ونقلت وكالة سانا للأنباء عن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع أن "مجموعة من ميليشيا حزب الله قامت عبر كمين بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية، قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم".

مراسل العربية محمد هارون: القوات السورية تستهدف بالمدفعية الثقيلة تجمعات لمليشيا حزب الله.. والدفاع السورية: سنتخذ الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من حزب الله#سوريا#لبنان#قناة_العربية pic.twitter.com/EYxz8Fev0w — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 17, 2025

وأضافت "ستتخذ وزارة الدفاع جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله"، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قرب سد زيتا غرب حمص.

من جهته، نفى حزب الله في بيان "بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرتأمس على الحدود اللبنانية السورية".

وأضاف "نجدّد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مرارا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن صواريخ أطلقت من الأراضي السورية سقطت في بلدة القصر اللبنانية الحدودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.