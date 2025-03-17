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خارج الحدود

الجيش السوري يواصل استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

عرضت فضائية العربية مقاطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، ترصد الهجمات التي يشنُّها الجيش السوري ضد مواقعَ تابعة لعناصر حزب الله اللبناني بعد اغتيالهم ثلاثة عسكريين تابعين للجيش السوري.

واتهمت وزارة الدفاع السورية، الأحد، حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بخطف ثلاثة جنود سوريين إلى لبنان وقتلهم هناك، بحسب الإعلام السوري الرسمي.

ونقلت وكالة سانا للأنباء عن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع أن "مجموعة من ميليشيا حزب الله قامت عبر كمين بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية، قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم".

وأضافت "ستتخذ وزارة الدفاع جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله"، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قرب سد زيتا غرب حمص.

من جهته، نفى حزب الله في بيان "بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرتأمس على الحدود اللبنانية السورية".
وأضاف "نجدّد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مرارا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن صواريخ أطلقت من الأراضي السورية سقطت في بلدة القصر اللبنانية الحدودية.

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