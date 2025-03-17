استقرار الحالة الصحية للمطرب أحمد شيبة بالمستشفى في الإسكندرية

استقرت الحالة الصحية للمطرب الشعبي أحمد شيبة، عقب نقله إلى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية بعد تعرضه لوعكة صحية مساء الأحد.

وأوضح مصدر مقرب من المطرب، أن حالته الصحية مستقرة، ومن المتوقع مغادرته المستشفى فور الانتهاء من الإجراءات والفحوصات الطبية صباح اليوم.

وكان المطرب الشعبي أحمد شيبة قد تعرض لوعكة صحية، حيث نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة سموحة، مساء الأحد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد معاناته من حالة إرهاق.

ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب عبر موقع "فيس بوك" صورة له أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى.



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