الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

استقرار الحالة الصحية للمطرب أحمد شيبة بالمستشفى في الإسكندرية

أحمد شيبة بالمستشفى،
أحمد شيبة بالمستشفى، فيتو

استقرت الحالة الصحية للمطرب الشعبي أحمد شيبة، عقب نقله إلى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية بعد تعرضه لوعكة صحية مساء الأحد.

 

وأوضح مصدر مقرب من المطرب، أن حالته الصحية مستقرة، ومن المتوقع مغادرته المستشفى فور الانتهاء من الإجراءات والفحوصات الطبية صباح اليوم.

 

وكان المطرب الشعبي أحمد شيبة قد تعرض لوعكة صحية، حيث نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمنطقة سموحة، مساء الأحد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد معاناته من حالة إرهاق.

ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب عبر موقع "فيس بوك" صورة له أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد شيبة نقل احمد شيبة للمستشفي حالة المطرب احمد شيبة وعكه احمد شيبة شيبة

مواد متعلقة

رسالة من أحمد شيبة إلى سعد الصغير وصاصا وبيكا

الأكثر قراءة

استقرار الحالة الصحية للمطرب أحمد شيبة بالمستشفى في الإسكندرية

كاراجر يكشف سبب اختفاء محمد صلاح في مباراة نيوكاسل

مرتضى منصور أم حسين لبيب؟ رد صادم لبشير التابعي عن الأفضل (فيديو)

ذروة الموجة الحارة وشبورة مائية، الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين 17-3-2025

بدءًا من الأربعاء، عودة انخفاض درجات الحرارة

وفاة الشيخ فوزي عبد الغفار المبتهل بالإذاعة والتليفزيون

ترامب يواجه عصابة فنزويلية خطيرة بقانون من القرن الثامن عشر

أصاب نفسه بالخطأ، مصرع شاب بطلق ناري غرب الأقصر

منوعات

المزيد

ترامب يواجه عصابة فنزويلية خطيرة بقانون من القرن الثامن عشر

فنلندا ترفض تصدير البيض إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

"ناجاك قلبي خاشعا ولساني"، ابتهال رائع للشيخ محمد عبد السلام الحسيني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 17 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية