53 قتيلا و98 مصابا، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية على اليمن

أفادت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين اليمنية، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن إلى 53 قتيلا و98 مصابا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أنيس الأصبحي، في حصيلة نهائية للضحايا عبر منصة "إكس"، إن "عدد الشهداء 53 شهيدا بينهم 5 أطفال (4 إناث وذكر واحد) وسيدتان، وعدد الجرحى 98 جريحا بينهم 9 أطفال (6 ذكور و3 إناث) و٩ نساء".

وجدد الأصبحي التأكيد على إدانة استهداف الولايات المتحدة "للمواطنين الآمنين في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من المحافظات (صعدة - ذمار - حجة - البيضاء - مأرب - الجوف) بـ 47 غارة في تصعيدٍ إجرامي ممنهج وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وانتهاكا سافرا لسيادة اليمن".

ويوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر أوامر للقوات الأمريكية ببدء عمليات "حازمة وقوية" ضد جماعة الحوثيون التي تحكم شمال اليمن.

ودعا ترامب أيضا إيران إلى وقف دعمها للحوثيين وعدم تهديد "الشعب الأمريكي ورئيسه"، وأفادت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية بأنها بدأت عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين في اليمن لحماية المصالح الأمريكية.

ومن جانبه، أعلن المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة الحوثيين أمس الأحد، أن الرد على الغارات الأمريكية على مناطق سيطرة الجماعة سيكون "احترافيا وموجعا"، ملوحةً بخيارات مؤثرة حال عدم توقف القصف الأمريكي.

وجاءت العملية الأمريكية على خلفية إعلان الحوثيين عن استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارا من الثلاثاء. وكان الحوثيون قد علقوا عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.

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