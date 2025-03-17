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رياضة

كاراجر يكشف سبب اختفاء محمد صلاح في مباراة نيوكاسل

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

علق جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، على انخفاض مستوى نجم الفريق محمد صلاح في المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، أمام نيوكاسل يونايتد.

وأدى محمد صلاح بشكل مخيب في الخسارة (1-2) أمام نيوكاسل، مساء الأحد، ولم يوجه أي تسديدة على المرمى، أو يصنع فرصة خطيرة لزملائه.

كاراجر يفسر سبب ظهور محمد صلاح بمستوى منخفض أمام نيوكاسل 

ويعتقد كاراجر، أن غياب الظهير الأيمن المصاب ترينت ألكسندر أرنولد، أثر سلبا على عطاء صلاح.

ويواجه ليفربول أزمة في مركز الظهير الأيمن، حيث يعاني كل من كونور برادلي وجو جوميز أيضًا من الإصابات، ما دفع المدرب آرني سلوت إلى الاعتماد على جابريل كوانساه لشغل هذا المركز خلال نهائي كأس الرابطة

وقال كاراجر عبر شبكة "سكاي سبورتس": "ربما يحصل ليفربول على مدافع أقوى في المواجهات الفردية، لكنهم سيفتقدون تمريرات أرنولد المميزة، وهذا قد يؤثر على محمد صلاح".

وأضاف: "التعاون بينهما في الجهة اليمنى كان مفتاحًا للكثير من هجمات الفريق، وقد يشكل غيابه مشكلة كبيرة".

 

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