أخبار مصر

مدبولي يتفقد اليوم مصنع سيماف لمتابعة معدلات الإنتاج وجهود توطين صناعة وسائل النقل السككي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو
يواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحركاته الميدانية، اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى مصنع سيماف.

 

زيارة رئيس مجلس الوزراء لـ مصنع سيماف

لمتابعة أنشطة المصنع ومعدلات الإنتاج، والاطلاع على جهود توطين صناعة وسائل النقل السككي، في إطار خطة الدولة لدعم التصنيع المحلي وتعميق المكون المحلي في الصناعات الإستراتيجية.

 

رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية

وفي وقت سابق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرص الحكومة على سرعة حل مختلف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وخاصة الخدمية منها، وذلك بما يسهم في تعزيز القدرة المالية لتلك الجهات بهدف تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف مرافق الدولة الحيوية، وفي مقدمتها مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء.


وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود فض التشابكات المالية، والمقترحات الخاصة بسداد المستحقات المالية للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدى الجهات الحكومية، وكذا المقترحات الخاصة بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء طرف الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من القدرة والكفاءة التشغيلية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دكتور مصطفى مدبولى مصنع سيماف الخدمات المقدمة للمواطنين سيماف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

