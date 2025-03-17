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رياضة

بعد تخطي مارسيليا، كم نقطة يحتاجها باريس سان جيرمان لحسم الدوري الفرنسي؟

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مهما على حساب مارسيليا بنتيجة 3-1، مساء أمس الأحد، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي ليقطع خطوة مهمة نحو التتويج باللقب.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف سجله عثمان ديمبلي في الدقيقة 17، ثم أضاف نونو مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 42 لمصلحة أصحاب الأرض.

وأحرز الجزائري أمين جويري هدفًا لصالح مارسيليا في الدقيقة 51، فيما سجل باريس سان جيرمان هدفًا ثالثًا في الدقيقة 76 بالنيران الصديقة عن طريق بول ليرولا في مرماه.

وشهدت الجولة فوز ليون على لوهافر بنتيجة 4-2، وتغلب ستراسبورغ على تولوز بنتيجة 2-1، وتعادل ستاد بريست مع ستاد ريمس دون أهداف، فيما ألغيت مباراة مونبلييه وسانت إيتيان بسبب الشغب الجماهيري.

كم نقطة تفصل باريس سان جيرمان عن لقب الدوري الفرنسي؟

عزز باريس سان جيرمان الصدارة بقيادة مدربه لويس إنريكي الصدارة بعدما ارتفع رصيده إلى 68 نقطة.

ويبتعد باريس بفارق 19 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب قبل 8 جولات من نهاية منافسات الدوري الفرنسي.

وأصبح باريس سان جيرمان على بعد 6 نقاط فقط من التتويج رسميًا باللقب.

وتوج باريس باللقب 12 مرة وهو الأكثر فوزًا بالدوري، كما أنه حقق اللقب خلال آخر 3 نسخ.

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