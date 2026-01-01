استشاري يحذر: الالتهاب السحائي مرض خطر وإهمال علاجه يسبب مشاكل في السمع والمخ

18 حجم الخط

الالتهاب السحائي من الأمراض الفيروسية الخطرة التي تنتشر بين الأطفال وللأسف يهدد صحتهم وحياتهم، لذا التطعيم أمر ضروري للوقاية منه.

والالتهاب السحائي له أعراض تتشابه مع أعراض أمراض عديدة والتشخيص هنا هو الفيصل لذا يجب الاهتمام بأي أعراض تظهر على الطفل من خلال العرض على طبيب مختص.

أعراض الالتهاب السحائي عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الالتهاب السحائي مرض خطر يحدث نتيجة التهاب الأغشية التي توجد حول المخ والحبل الشوكي، ويمكن أن يصيب أي طفل خاصة الصغار، ومن أعراض الالتهاب السحائي عند الأطفال:

حرارة عالية لا تنخفض

صداع شديد أو بكاء غير طبيعي عند الرضع

قيء متكرر

تيبس في الرقبة

حساسية شديدة للضوء

خمول، نعاس زيادة أو تشنجات

طفح جلدي غريب ولا يختفي بالضغط عليه

عند الرضع صراخ حاد

رفض الرضاعة

بروز اليافوخ الجزء الطري في رأس البيبي

مضاعفات الالتهاب السحائى عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن خطورة الالتهاب السحائي تكمن فى أنه مرض سريع التطور، وأي تأخير في التشخيص أو العلاج يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، مثل مشاكل في السمع أو المخ، لذا يجب عند ظهور الأعراض السابقة عرض الطفل على الفور لدى طبيب مختص وعدم إعطاء أي دواء للطفل، والأهم من ذلك الاهتمام بإعطاء الطفل التطعيمات اللازمة لأنها تحمي الطفل من الإصابة بالالتهاب السحائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.