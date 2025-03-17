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خارج الحدود

ترامب: سأتحدث مع بوتين غدا بشأن أوكرانيا

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء، بشأن تسوية النزاع الروسي الأوكراني.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها "رويترز": "قد أعلن "شيئا" بشأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بحلول يوم الثلاثاء".

 وبحسب ترامب فإن "الأراضي ومحطات الطاقة هي محور المحادثات بشأن الاتفاق الروسي الأوكراني" وأكد أنه "يجري بالفعل الحديث عن تقسيم بعض الأصول بين روسيا وأوكرانيا" وفق قوله.

وفي وقت سابق أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن روسيا والولايات المتحدة تبحثان خلال الاتصالات بشأن أوكرانيا مسائل الوصول إلى موانئ البحر الأسود ومحطة زابوروجيا الذرية.

وقال ويتكوف في حديث لقناة "سي بي إس نيوز"، يوم الأحد، إن "هناك أقاليم، يهدف الروس للسيطرة عليها، كما نعرف. وهناك مفاعل نووي يورد الكثير من الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا. وهذا الأمر يجب معالجته".

وتابع أن هناك "إمكانية للوصول إلى اتفاق محتمل بشأن البحر الأسود. وهناك الكثير من العناصر لتحقيق وقف إطلاق النار" وفق تعبيره، وأشار إلى أن "جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأوروبيون، ملتزمة ببذل كل الجهود اللازمة لنجاح التسوية".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الروسي فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا الاتفاق الروسي الأوكراني

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