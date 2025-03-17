الإثنين 17 مارس 2025
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خارج الحدود

أول رد من حزب الله على اتهامه بتصفية عناصر من الجيش السوري

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

ردّ حزب الله اللبناني على بيان وزارة الدفاع السورية مساء الأحد والمتضمن اتهام الحزب بخطف ثلاثة جنود سوريين إلى لبنان وقتلهم هناك.


ونفى حزب الله في بيان "بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرت أمس على الحدود اللبنانية السورية".

وأضاف "نجدد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مرارا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المكتب الاعلامي في وزارة الدفاع أن "مجموعة من حزب الله قامت عبر كمين بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم".

وأضافت "ستتخذ وزارة الدفاع جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل حزب الله"، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قرب سد زيتا غرب حمص.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن صواريخ أطلقت من الأراضي السورية سقطت في بلدة القصر اللبنانية الحدودية.

وأفادت الوكالة عن "سقوط عدد من القذائف الصاروخية في بلدة القصر الحدودية مصدرها ريف القصير داخل الأراضي السورية".

وذكر مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس أن "التوتر بدأ إثر دخول ثلاثة عناصر من الأمن العام السوري الى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب".

ولم يتضح وفق المصدر سبب دخولهم إلى لبنان بعد.

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