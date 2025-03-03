أخبار مصر: طريقة استرداد جدية حجز سكن كل المصريين، قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار، مصرع 13 شخصا في تصادم بأسيوط

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قي 13 شخصا مصرعهم بينما أصيب 2 آخرون، اليوم الإثنين؛ إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تريلا وسيارة ميكروباص بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط بسبب سير أحداهما في الاتجاة المعاكس.

أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات القرار الصادر عن الكيان الإسرائيلي المحتل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

اختتم منذ قليل، حفل توزيع جوائز الأوسكار، بنسخته الـ 97، والتي شهدت حضورا كبيرا من نجوم هوليوود والعالم.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وبحضور الوزير المفوض وائل عبد الوهاب مدير حملة الترشيح، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها وزير الخارجية لمتابعة ملف الترشيح المصري.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري موعد سحب واسترداد قيمة جدية الحجز لشقق سكن كل المصريين 5، وذلك للمواطنين المتقدمين والمرفوضين غير منطبق عليهم شروط الإعلان.

كشف مساعد الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، أن استقالته من منصبه جاءت بعد "نصيحة" من رئيس السلطة القضائية بالعودة إلى الجامعة لمنع المزيد من الضغوط على الحكومة.

كد أحمد ثابت، رئيس مجلس مدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، أن الحادث المروع الذي وقع فجر اليوم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أدى إلى مصرع 13 شخصا وحول جثثهم إلى أشلاء وكان يصعب استخراجهم من بين ثنايا السيارة التي تهشمت تماما.

ردت الفنانة إلهام شاهين، على فتوى الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن وجوب أن يبادر الإنسان إلى طاعة الله وأداء الصلاة في وقتها بمجرد رفع الأذان كون الإنسان لا يضمن عمره.

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف القمة التي عُقدت أمس الأحد في العاصمة البريطانية لندن بشأن أوكرانيا بأنها "مشهد سوقي".

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 3 مارس 2025.

أكد مسؤول في حركة "حماس" مساء أمس أن إسرائيل لن تحصل على المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى.

أثار سلوك روبوت في مهرجان أقيم بالصين مؤخرا المخاوف المتعلقة بموثوقية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقدرة على التحكم بها.

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم للمساعدة على صيام شهر رمضان بصحة أفضل.

شهدت الحلقة 3 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025 أحداثا مثيرة.

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، أمس الأحد، إن تصرفات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تهدد باندلاع "حرب عالمية ثالثة أو حتى حرب نووية".

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الإثنين نقلا عن وزارة الدفاع أن القوات الجوية الفضائية الروسية، التابعة للقوات المسلحة، أطلقت صاروخا من طراز سويوز يحمل مركبة فضائية لأغراض دفاعية.

شهد اجتماع أمني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مواجهة حادة تخللتها إهانات وشتائم بين مسئولين أمنيين كبار ووزراء، بسبب إدارة ملف الأسرى والقتال ضد حركة حماس.

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين لحجز شقق سكن كل المصريين 5 تمهيدًا لإعلان النتيجة.

تضمنت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "معاوية" والذي يتناول حياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، العديد من التطورات، حيث يرزق معاوية بابنة ويسميها "رملة" تيمنا بأخته أم المؤمنين "رملة".

علقت المخرجة إيناس الدغيدي، على تصريحات الفنانة آثار الحكيم ضدها واتهامها بأنها تثير موضوعات خارج الفن.

كشفت وزارة الصحة عن الموعد المناسب لتناول أدوية علاج المعدة وأمراض الجهاز الهضمي والحموضة في رمضان.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يتم إرسال أي عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا في الأسابيع القريبة القادمة، مشيرا إلى أن هذا قد يكون ممكنا بعد إحراز "هدنة ثابتة".

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة 10 مواطنين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين في ريف حماة.

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال مصانع سكر أبو قرقاص محصول بنجر السكر لموسم 2025 بدءا من غد الثلاثاء الموافق 4 مارس الجاري.

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