إيناس الدغيدي تكشف مفاجأة عن آثار الحكيم وقصة حقنة الـ 40 ألف دولار

علقت المخرجة إيناس الدغيدي، على تصريحات الفنانة آثار الحكيم ضدها واتهامها بأنها تثير موضوعات خارج الفن.

قصة تصريحات آثار الحكيم ضدها

وقالت إيناس الدغيدي خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة بقناة "المحور": "تصريحات آثار الحكيم ضدي تتماشى مع التيار الإسلامي الذي كنا نرفض وجوده في الحكم، هي أرادت أن تسير مع التيار الإسلامي وهذا يعيبها كفنانة، ولا يعنيني ما صرحت به أو التحدث عن أي شيء إسلامي".

تصريح مثير لـ آثار الحكيم

ولفتت: "آثار الحكيم صرحت بأن من تسبب في إفساد السينما المصرية يوسف شاهين وإيناس الدغيدي وأنا سعيدة ومبسوطة بإنها وضعتني مع يوسف شاهين، وجابت لي داعية علشان ياخدني في الدين والموضوع ده قديم وخلص".

حقنة الـ 40 ألف دولار لايناس الدغيدي

في سياق آخر، كشفت إيناس الدغيدي، عن سر احتفاظها بجمالها رغم تقدمها في العمر، مؤكدة أنها حصلت على حقنة في إحدى الدول العربية بسعر 40 ألف دولار، وهذه الحقنة من المفترض أن تأخذها كل 6 أشهر، لكنها أخذتها مرة واحدة فقط وهي حقنة لها علاقة بالخلايا الجذعية.

ولفت إلى أن طبيبا أوكرانيا أخبرها بأن حقنة الخلايا الجذعية تساهم في العلاج من مشكلة الركبة التي تعاني منها بعد إصابتها بكورونا، وبالفعل حصلت على تلك الحقنة في وجهها وجزء في العضل وآخر في الركبة.



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