في حالة رفض طلبك، كيف تسترد جدية حجز شقق سكن كل المصريين 5

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري موعد سحب واسترداد قيمة جدية الحجز لشقق سكن كل المصريين 5، وذلك للمواطنين المتقدمين والمرفوضين غير منطبق عليهم شروط الإعلان.

وتواصل الوزارة أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين لحجز شقق سكن كل المصريين 5 تمهيدًا لإعلان النتيجة، وكشفت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أن إعلان أسماء المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، سيكون عقب الانتهاء من أعمال الفرز، وسوف يتم إبلاغ المواطنين بنتيجة طلباتهم عن طريق رسائل SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي قام برفعها على الموقع الإلكتروني.

وأتاحت الوزارة سحب جدية الحجز بعد انتهاء فترة التظلمات خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك عددا من المناطق المطروحة بالإعلان لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها بعد انتهاء مرحلة الفرز، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة، وهذه المناطق هي " أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (أبو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنه (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة".

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه سوف يتم الاستعلام الميداني للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن هذه المدن المذكورة، التي لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها.

وضم الطرح 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ويضم شقق جاهزة للتسليم وشقق تحت الانشاء التسليم خلال 3 سنوات وتفاصيلها كالتالي:

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة

40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

والشقق فى مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

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