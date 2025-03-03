مع اقتراب إعلان نتيجة المقبولين، اعرف قيمة دعمك بشقق سكن كل المصريين 5

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين لحجز شقق سكن كل المصريين 5 تمهيدًا لإعلان النتيجة.

ويتساءل الكثير من المواطنين المتقدمين عن تفاصيل الدعم النقدي الممكن الحصول عليه بشقق الطرح الجديد.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قيمة الدعم المقدم من الصندوق للمواطنين المستفيدين وأكد الصندوق أنه يتم تقديم دعم نقدي مباشر يحصل عليه المواطن المستفيد بالمشروع في صورة خصم من ثمن وحدته السكنية، ودعم تدريجي يتراوح ما بين 5 - 120 ألف جنيه، كما يتم تقديم دعم غير مباشر يتمثل في دعم عائد أو أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وقيمة الانتفاع بالأرض، ودعم نصيب الفرد من توصيل المرافق العامة للوحدة السكنية، وبذلك تصل قيمة الدعم بـ40-50% من ثمن الوحدة السكنية.

نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وكشفت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أن إعلان أسماء المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، سيكون عقب الانتهاء من أعمال الفرز، وسوف يتم إبلاغ المواطنين بنتيجة طلباتهم عن طريق رسائل SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي قام برفعها على الموقع الإلكتروني.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك عددا من المناطق المطروحة بالإعلان لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها بعد انتهاء مرحلة الفرز، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة، وهذه المناطق هي " أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (أبو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنه (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة".

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه سوف يتم الاستعلام الميداني للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن هذه المدن المذكورة، التي لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

_ الإعلان تضمن 78730 وحدة سكنية.

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة

_ 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

_11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

_1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

شقق جاهزة للتسليم بالمحافظات:

_ 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.

23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

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