الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

مع اقتراب إعلان نتيجة المقبولين، اعرف قيمة دعمك بشقق سكن كل المصريين 5

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في  صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين لحجز شقق سكن كل المصريين 5 تمهيدًا لإعلان النتيجة.

ويتساءل الكثير من المواطنين المتقدمين عن تفاصيل الدعم النقدي الممكن الحصول عليه بشقق الطرح الجديد.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قيمة الدعم المقدم من الصندوق للمواطنين المستفيدين وأكد الصندوق أنه يتم تقديم دعم نقدي مباشر يحصل عليه المواطن المستفيد بالمشروع  في صورة خصم من ثمن وحدته السكنية، ودعم تدريجي يتراوح ما بين 5 - 120 ألف جنيه، كما يتم تقديم دعم غير مباشر يتمثل في دعم عائد أو أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وقيمة الانتفاع بالأرض، ودعم نصيب الفرد من توصيل المرافق العامة للوحدة السكنية، وبذلك تصل قيمة الدعم بـ40-50% من ثمن الوحدة السكنية.

نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

 وكشفت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أن إعلان أسماء المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، سيكون عقب الانتهاء من أعمال الفرز، وسوف يتم إبلاغ المواطنين بنتيجة طلباتهم عن طريق رسائل SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي قام برفعها على الموقع الإلكتروني.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك عددا من المناطق المطروحة بالإعلان لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها بعد انتهاء مرحلة الفرز، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة، وهذه المناطق هي " أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (أبو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنه (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة".
وأشارت  مي عبد الحميد إلى أنه سوف يتم الاستعلام الميداني للمواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن هذه المدن المذكورة، التي لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

_ الإعلان تضمن 78730 وحدة سكنية.

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة 

_ 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

_11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

_1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

شقق جاهزة للتسليم بالمحافظات:

_ 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.

23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفائدة الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الإسكان حجز شقق الاسكان الاجتماعى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى شقق سكن كل المصريين 5
ads

الأكثر قراءة

الصلاة ممكن تتأجل، رد ناري من إلهام شاهين على سعاد صالح (فيديو)

أسعار السلع التموينية بعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رياح وشبورة وحرارة مرتفعة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الإثنين

الصحة توضح الوقت المناسب لتناول أدوية الحموضة في رمضان

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استقالة جواد ظريف من منصبه

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية