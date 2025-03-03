مسلسلات رمضان 2025، وفاة خالد الصاوي في الحلقة 3 من "سيد الناس" وعمرو سعد يكتشف سرا خطيرا

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة 3 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025 أحداثا مثيرة.

الحلقة 3 من مسلسل سيد الناس



وبدأت الحلقة، بوفاة المعلم “رشدي” والذي يلعب دوره خالد الصاوي والد عمرو سعد الجارحي بعدما اشتد عليه المرض قبل أن يكشف لأسرته السر الخطير الذي أخفاه عنهم طوال حياته.

وتكشف الحلقة، بأن المعلم رشدي تورط في مشاركة الجبس والذي يلعب دوره أحمد زاهر في منجم ذهب كبير جعله يضع كل ثروته فيه، لذلك لم يترك لأولاده شيئا، لذلك تزداد الكراهية وسطهم طمعا في الميراث.

وتتوالى الأحداث، ويظهر كريم عفيفي ضيف شرف في الحلقة بشخصية “محسن” والذي أخبر الجارحي عمرو سعد بأن والده المعلم رشدي كان يزرع البانجو

وكانت منصة شاهد قد عرضت الحلقة الثانية من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025.

وبدأت الحلقة الثانية من مسلسل سيد الناس بداية مثيرة، بظهور فتحية والتي تلعب دورها إنجي المقدم والتي كشفت المستور بعد 20 عاما، حيث إن الجميع يظن أنها ميتة منذ ذلك الوقت، ولكنها ما زالت على قيد الحياة، حيث إن الجارحي "عمرو سعد" كان يحبسها في قصر كبير طوال هذه السنوات، لتتحول المشاهد بعدها إلى مواجهة شرسة بينهما.

وتتوالى الأحداث، وتشتد المواجهة بين الجارحي وفتحية بعد حديثهما عن الماضي منذ 20 عاما، حيث إنها تسببت في قتل زوجة شقيقه “مجدي”، وأكدت أنها كانت تريد أن تقتل زوجة “الجارحي” وليس زوجة شقيقه، ويستمر الحديث بينهما وبررت له فعلها بقيام شقيقه “مجدي” أحمد فهيم بقتل جميع أفراد أسرتها من خلال إشعال النيران في منزلهم.

وتستمر الأحداث، ويقرر المعلم رشدي والذي يلعب دوره خالد الصاوي والد عمرو سعد، بجمع أفراد الأسرة لأخبارهم بسر خطير، ولكنه سقط أرضا بسبب المرض وتنتهي الحلقة، ومن المفترض أن تكشف الحلقة الثالثة هل المعلم رشدي توفي أم سقط مغشيا عليه بسبب شدة المرض.

الحلقة الأولى من مسلسل سيد الناس

وكشفت الحلقة الأولى عن وجود صراع بين 3 عائلات وهم؛ عائلة الجباس والهواري والمعلم رشدي، وظهرت إلهام شاهين في دور زوجة أب عمرو سعد “الجارحي” والتي تكرهه بدرجة كبيرة بسبب تفضيله لدى والده “رشدي” خالد الصاوي عن بقية أشقائه.

وتتوالى الأحداث، ويخرج عمرو سعد من السجن بعد 3 سنوات بدلا من والده في قضية شيكات، ولكن يظهر الكره بشكل أكبر على إلهام شاهين زوجة والده عقب وصوله لمنزله واستقبال والده وأهل الحارة.

وكشفت الحلقة، أن عمرو سعد “الجارحي” والدته سلوى عثمان “سناء” والتي تزوجها خالد الصاوي في السر وأخفى زواجه عن زوجته “اعتماد” التي تظن أن سناء خادمة في المنزل وليست ضرتها بسبب إخفاء المعلم رشدي.

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