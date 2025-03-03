خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

أثار سلوك روبوت في مهرجان أقيم بالصين مؤخرا المخاوف المتعلقة بموثوقية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقدرة على التحكم بها.



ونشر موقع "ذا إيكومنوميك تايمز" مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، يظهر روبوتا يستعرض حركاته أمام الجمهور في مهرجان أقيم بتيانجين الشهر الماضي.

Chinese AI robot goes rogue and attacks a person before getting shut down! 🇨🇳 🤖



Just a little preview of our bright future.. pic.twitter.com/esZRSWOBJP February 20, 2025

وتفاجأ الجمهور بانقضاض الروبوت عليه، ومحاولته ضرب أحد الحضور كما يبدو.

وتدخل رجال الأمن بسرعة لوقف الروبوت عن الاستمرار بحركاته التي بدت وكأنها خرجت عن السيطرة.

وحسبما ذكر موقع "ذا إيكومنوميك تايمز" فإن منظمي الحدث قللوا من خطورة ما جرى، ووصفوا الأمر بأنه "فشل روبوتي بسيط".

وأكد منظمو الحدث أن الروبوت وهو من تطوير شركة Unitree Robotics، اجتاز جميع فحوصات السلامة، وأصروا على وضع تدابير إضافية لمنع وقوع حوادث مستقبلية بحسب ما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية.

وتحدثت تقارير عن أن خللا في البرنامج تسبب في سلوك الروبوت غير المنتظم، مما أدى إلى اندفاعه المفاجئ نحو الحشد بهذه الطريقة غير المتوقعة.

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