القائمة الكاملة للفائزين بجوائز حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97
اختتم منذ قليل، حفل توزيع جوائز الأوسكار، بنسخته الـ 97، والتي شهدت حضورا كبيرا من نجوم هوليوود والعالم.
ويضم إعلان جوائز الأوسكار، العديد من المفاجآت، وجاءت القائمة الكاملة للفائزين كالتالي:ـ
أفضل ممثل مساعد
كيران كولكن فيلم A REAL PAIN
أفضل ممثلة مساعدة
زوي سالدانيا، فيلم EMILIA PÉREZ
أفضل مخرج
شون بيكر، فيلم ANORA
أفضل ممثلة
مايكي ماديسون، فيلم ANORA
أفضل فيلم
ANORA
أفضل فيلم إنميشين
FLOW
أفضل فيلم أنميشين قصير
IN THE SHADOW OF THE CYPRESS
أفضل تصميم أزياء
فيلم WICKED
أفضل سيناريو أصلي
شون بيكر، فيلم ANORA
أفضل سيناريو مقتبس
فيلم CONCLAVE
أفضل تصفيف شعر ومكياج
فيلم THE SUBSTANCE
أفضل مُونتاج أو تحرير لقطات
فيلم ANORA
أفضل أغنية أصلية
أغنية "El Mal"، فيلم EMILIA PÉREZ
أفضل تصميم إنتاج أو ديكورات
فيلم WICKED
أفضل فيلم وثائقي طويل
فيلم NO OTHER LAND
أفضل فيلم وثائقي قصير
فيلم THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA
أفضل مؤثرات بصرية
أفضل صوت
فيلم DUNE: PART TWO
أفضل فيلم قصير
فيلم I’M NOT A ROBOT
أفضل تصوير سينمائي
المصوّر "لول كراولي"، فيلم THE BRUTALIST
أفضل فيلم عالمي
الفيلم البرازيلي I'M STILL HERE
أفضل موسيقى تصويرية
الملحن "دانيال بلومبرج"، فيلم THE BRUTALIST
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