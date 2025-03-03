الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97

الأوسكار، فيتو
الأوسكار، فيتو

اختتم منذ قليل، حفل توزيع جوائز الأوسكار، بنسخته الـ 97، والتي شهدت حضورا كبيرا من نجوم هوليوود والعالم.

ويضم إعلان جوائز الأوسكار، العديد من المفاجآت، وجاءت القائمة الكاملة للفائزين كالتالي:ـ

أفضل ممثل مساعد

كيران كولكن فيلم A REAL PAIN 

أفضل ممثلة مساعدة 

زوي سالدانيا، فيلم  EMILIA PÉREZ 
 

أفضل مخرج

 شون بيكر، فيلم ANORA

أفضل ممثلة

مايكي ماديسون، فيلم ANORA

أفضل فيلم

ANORA


أفضل فيلم إنميشين 

 FLOW 

أفضل فيلم أنميشين قصير

IN THE SHADOW OF THE CYPRESS 
 أفضل تصميم أزياء 

 فيلم WICKED 

أفضل سيناريو أصلي

شون بيكر، فيلم  ANORA 

أفضل سيناريو مقتبس

 فيلم CONCLAVE 

 أفضل تصفيف شعر ومكياج

 فيلم  THE SUBSTANCE 
 

أفضل مُونتاج أو تحرير لقطات

 فيلم ANORA 


أفضل أغنية أصلية 

أغنية "El Mal"، فيلم EMILIA PÉREZ 

أفضل تصميم إنتاج أو ديكورات

 فيلم WICKED 

أفضل فيلم وثائقي طويل 

فيلم NO OTHER LAND

أفضل فيلم وثائقي قصير

 فيلم THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA 

أفضل مؤثرات بصرية 

أفضل صوت

 فيلم DUNE: PART TWO 

أفضل فيلم قصير

فيلم I’M NOT A ROBOT 
 

أفضل تصوير سينمائي

المصوّر "لول كراولي"، فيلم  THE BRUTALIST 

أفضل فيلم عالمي 

الفيلم البرازيلي  I'M STILL HERE

أفضل موسيقى تصويرية

الملحن "دانيال بلومبرج"، فيلم  THE BRUTALIST 
 

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