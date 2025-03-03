الإثنين 03 مارس 2025
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روسيا تطلق صاروخا يحمل مركبة فضائية لأغراض دفاعية

صاروخ روسي، فيتو
صاروخ روسي، فيتو

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الإثنين نقلا عن وزارة الدفاع أن القوات الجوية الفضائية الروسية، التابعة للقوات المسلحة، أطلقت صاروخا من طراز سويوز يحمل مركبة فضائية لأغراض دفاعية.


وقالت الوكالة: إن صاروخ سويوز-2 1 بي انطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك في شمال روسيا، دون ذكر تفاصيل.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها: "أطلقت القوات الفضائية بنجاح صاروخا من طراز "سويوز-2 1 بي" من الفئة المتوسطة يحمل مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية".

ويتم إطلاق صاروخ سويوز الروسي حسب الحاجة للمهام الفضائية، بما في ذلك نقل المعدات ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، فقد تم إطلاق مركبات سويوز ما يقرب من 1700 مرة حتى الآن.

وعادة تعلن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" عن إطلاق صواريخ سويوز لأغراض علمية واستكشافية.

جدير بالذكر أن قاعدة بليسيتسك الفضائية تستخدم لإطلاق المركبات التي تحمل الأقمار الاصطناعية العسكرية.

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