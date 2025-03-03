الصلاة ممكن تتأجل، رد ناري من إلهام شاهين على سعاد صالح (فيديو)

ردت الفنانة إلهام شاهين، على فتوى الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن وجوب أن يبادر الإنسان إلى طاعة الله وأداء الصلاة في وقتها بمجرد رفع الأذان كون الإنسان لا يضمن عمره.

رأي سعاد صالح في الصلاة

وقالت إلهام شاهين خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب بقناة "النهار": "سعاد صالح سيدة درست الدين بينما أنا لم أدرس الدين وهي ترى من الناحية الشرعية أنه بمجرد رفع الأذان يقوم الناس للصلاة على الفور".



سؤال إلهام شاهين بشأن الصلاة

وتابعت: "طيب أنا لو في البنك مثلا والأذان أذن بيقوموا كل الموظفين يصلوا؟ دي حاجة ممكن تتأجل لإن فيه ناس بتودع فلوس وناس بتسحب فلوس وبيوقع ورقة".

وواصلت: "الصلاة ممكن تتأجل بالنسبة للطبيب وفي البنك، ومفيش موظفين في بنك بيسيبوا الشغل ويقوموا للصلاة في وقتها، هل ما صرحت به الدكتورة سعاد صالح بيحصل في مصر لا ده مبيحصلش، بس لو هي شايفة إن ده لازم يحصل هي عالمة دين وممكن تطالب الدولة بهذا ولكن أنا مش شايفة في دولتي إن هي دي قوانينها بمجرد ما الأذان يرفع كل الأماكن تتوقف عن العمل والناس تجري على الصلاة".

وتابعت: "أنا مفهومي إن ما بين الصلاة والصلاة الناس تصلي، ولو صليت بعد الأذان بربع ساعة أو نصف ساعة مش مقبول أو الثواب يبقى أقل معرفش الله أعلم".

ولفتت: "جائز نظرة الناس للفن أقل من النظرة لناس تانية، إننا بنتسلى يعني ومش حاجة مهمة وفيه حاجات أهم من الفن".

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