مديرة الـ "سي آي إيه": تصرفات زيلينسكي تهدد بـ حرب عالمية

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، أمس الأحد، إن تصرفات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تهدد باندلاع "حرب عالمية ثالثة أو حتى حرب نووية".

وأضافت جابارد خلال مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أن لدى زيلينسكي أهدافا مختلفة في ذهنه، مردفة: "لقد قال إنه يريد إنهاء هذه الحرب، لكنه لن يقبل إلا بنهاية تؤدي، على ما يبدو، إلى ما يراه انتصارا لأوكرانيا، حتى وإن كان ذلك يأتي بتكلفة هائلة للغاية تتمثل في احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة أو حتى حرب نووية".

وأردفت: "ما يجب أن ننتبه إليه هنا في الولايات المتحدة الأمريكية هو الشعب الأمريكي، الكثير من الناس في جميع أنحاء البلاد، يحتفلون بالقيادة القوية التي أظهرها الرئيس ترامب ونائب الرئيس في المكتب البيضاوي، وهو شيء لم نشهده على مدى السنوات الأربع الماضية من إدارة بايدن"، وفق قولها.

وفي وقت سابق، وجهت غابارد، الشكر لـ دونالد ترامب، مشيدة بما وصفته "قيادته الثابتة"، عقب صدامه الأخير مع نظيره الرئيس الأوكراني.

وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس"، بعد ساعات من محادثة البيت البيت الأبيض العاصفة: "شكرًا لك دونالد ترامب على قيادتك الثابتة للدفاع عن مصالح الشعب الأمريكي ولتحقيق السلام".

وأضافت "ما قلته صحيح تمامًا، زيلينسكي يحاول جر الولايات المتحدة إلى حرب نووية مع روسيا.. أو حتى لحرب عالمية ثالثة".

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