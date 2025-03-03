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خارج الحدود

ميدفيديف عن قمة لندن: مشهد سوقي ويريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني

ميدفيديف، فيتو
ميدفيديف، فيتو

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف القمة التي عُقدت أمس الأحد في العاصمة البريطانية لندن بشأن أوكرانيا بأنها "مشهد سوقي".

وكتب مدفيديف في حسابه على منصة "إكس": "تجمُع المشعوذين المعادين لترامب وروسيا التأم في لندن ليقسموا الولاء للحثالة النازية في كييف. هذا المشهد المخزي أسوأ من هراء المهرج في المكتب البيضاوي".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "إنهم يريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني".

وجاءت القمة في لندن بعد يومين من انتهاء اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض بمشادة كلامية حادة أمام عدسات الصحافة العالمية.

وتم إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر عقب اللقاء، ونشر ترامب على منصة Truth Social بيانا أكد فيه أن زيلينسكي أظهر سلوكا غير لائق وأظهر عدم استعداده لتسوية سلمية للصراع الأوكراني.

ووعد المشاركون في القمة بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وأبدى قادة العالم دعمهم القوي للرئيس الأوكراني، ووعدوا ببذل المزيد من الجهود لمساعدة بلاده.

وقد عُقد الاجتماع في لندن بحضور قادة ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وفنلندا وفرنسا وجمهورية التشيك والسويد، بالإضافة إلى فلاديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

 

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نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف العاصمة البريطانية لندن أوكرانيا روسيا ترامب

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