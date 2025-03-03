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أخبار مصر

بدء موسم بنجر السكر وسعر الطن 2400 جنيه

بنجر السكر، فيتو
بنجر السكر، فيتو
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أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال مصانع سكر أبو قرقاص  محصول بنجر السكر لموسم 2025 بدءا من غد الثلاثاء الموافق 4 مارس الجاري. 

 

وقررت الشركة هذا الموسم رفع السعر الأساسي لطن البنجر نظيف إلى 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16%، وذلك بخلاف المميزات الاخرى التي تمنحها الشركة مثل علاوة التبكير وعلاوة زيادة درجة الحلاوة عن 16%، وحافز النظافة المميز.

 

ووجهت إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية مزارعي بنجر السكر، إلى التواصل مع مكاتب التخصيص التابعة لمصانع أبو قرقاص لتحديد مواعيد التقليع طبقَا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلي حسب أولوية تاريخ الزراعة، إضافة إلي العمل على توريد المحصول بأعلي درجة نظافة للحصول على حافز النظافة المميز.

 

“التموين”: استلام 2 مليون و637 ألف طن قصب السكر 

 

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام شركة السكر والصناعات التكاملية ٢ مليون و٦٣٧ ألف طن من قصب السكر، وتم إنتاج ما يقرب من ٢٧٥ ألف طن سكر أبيض حتى تاريخه.

 

وأكدت وزارة التموين نجاحها في رفع المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر، بينما ارتفع مخزون السكر التمويني لأكثر من 12 شهرًا، ما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق.

 

يُعد مصنع سكر قوص أحد المصانع الرئيسية في صناعة السكر بمصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من القصب يوميًا.

 

وأكدت وزارة التموين أهمية استغلال المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع القصب، مثل الباجاس في صناعة الورق ومواد العلف، ما يدعم الاقتصاد ويحقق الاستفادة القصوى من المحصول.

 

وأشارت إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير مصانع السكر على مستوى الجمهورية، تشمل تحديث الآلات وخطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد خلال التصنيع، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

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تطوير مصانع السكر سكر التموين صناعة الورق

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