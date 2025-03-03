بسبب السير في الاتجاه المعاكس، مصرع 13 شخصا في تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)

لقي 13 شخصا مصرعهم بينما أصيب 2 آخرون، اليوم الإثنين؛ إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تريلا وسيارة ميكروباص بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط بسبب سير أحداهما في الاتجاة المعاكس.

بلاغ تصادم سيارة ميكروباص وأخرى تريلا



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص بمركز الغنايم ومصرع وإصابة عدد كبير من الركاب.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرون وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، والوفيات لمشرحة المستشفى المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحقيق في أسباب الحادث، وجار رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

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