الإثنين 03 مارس 2025
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صحة ومرأة

7 نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم لصيام صحي في رمضان

مرضى ارتفاع ضغط الدم،
مرضى ارتفاع ضغط الدم، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم للمساعدة على صيام شهر رمضان بصحة أفضل.

كيف يصوم مريض ارتفاع ضغط الدم 

وقالت وزارة الصحة: إن اتباع عدد من التعليمات البسيطة يساعد على التحكم في ضغط الدم والتمتع بشهر رمضان بصحة أفضل:


1. مارس الرياضة بانتظام بما يتناسب مع حالتك الصحية.


2. تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الخضروات والفواكه.


3. قلل من تناول الأطعمة المملحة وابتعد عن الأطعمة الغنية بالصوديوم.


4. قلل من استهلاك الكافيين والمشروبات المنبهة.


5. حافظ على وزن صحي واتباع نظام غذائي متوازن.


6. اجعل التحكم في التوتر أولوية وابتعد عن الإرهاق.


7. تأكد من متابعة ضغط الدم مع الطبيب بانتظام وتعديل العلاج إذا لزم الأمر.

صيام رمضان 
صيام رمضان 

وقالت وزارة الصحة إذا كنت بحاجة إلى استشارة طبية أو أي تعديل في العلاج، يجب التواصل مع الطبيب 

 

كما وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح بشأن وجبتى الإفطار والسحور منها:

- اجعل وجبة الإفطار على مرحلتين منها الشوربة والسلطة جزء من البروتين ثم الخضار المطهي والنشويات وباقي البروتين والفاكهة.

2-استخدم الدهون الصحية في إعداد الطعام واعتمد على طهي الطعام في الفرن أو الشوي  بدلا من القلي والدهون.

3- تناول قطعة صغيرة من الحلويات بعد تناول الوجبة مرة أسبوعيًّا.

4-تأخير تناول وجبة السحور قدر الإمكان.

5-تناول الحبوب الكاملة والبقوليات قدر الإمكان.

6-الاهتمام بقياس مستوى السكر في الدم بين السحور والإفطار بعد الإفطار بساعتين.

7-توقف عن الصيام إذا شعرت بالدوخة أو رعشة أو عدم تركيز أو انخفض السكر عن 70.

8-توقف عن الصيام إذا شعرت بأعراض ارتفاع سكر الدم أو ارتفاع السكر عن 300.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين.
- تناول الوجبات غير الصحية.
- الأطعمة المليئة بالسكر.

 

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطي الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر في الهضم وامتصاص الطعام.

2- اعتاد المصريون تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندي، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.

3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.

4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر في الهضم ويؤدي إلى الشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام الكفارة والنذر مع رمضان

وجبة أساسية قبل صيام رمضان، طريقة عمل العدس

5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.

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