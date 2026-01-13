الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

المعلق المصري علي
المعلق المصري علي محمد علي
18 حجم الخط

كنت أنوي الكتابة عن حملات الهجوم على المعلق المصري علي محمد علي خلال الأيام الماضية، لدرجة جعلتني أتصور أن هذا المعلق هو الذي يلعب، أو هو الذي يحرز أهدافًا فينا، أو أنه متهم بنقل أحداث غير موجودة.


وهل المفترض من المعلق الرياضي أن ينقل أحداثًا غير الموجودة في الملعب، أو أن يسعى لتجميل الصورة على حساب المهنية؟! ولكن هناك من يريد أن يضحك عليه المعلق من نوعية الحلويات والبهارات، والذي منه.
 

يا سادة، إن مصر هي من اخترعت التعليق الرياضي من خلال أصوات حفظها الوطن العربي عن ظهر قلب، وما زالت تعليقاتهم وقفشاتهم تتردد حتى الآن من نوعية (الكورة أجوال) للراحل محمد لطيف، والكثير والكثير للكابتن ميمي الشربيني.


ثم سرعان ما انتهى كل ذلك عندما حلت المجاملات في اختيار المعلقين، وظهرت أصوات نشاذ، وبات الحل المناسب لها هو غلق صوت التلفاز من أجل الاستمتاع بالصورة فقط.
عندك معلق (ابن بلدك) يعمل في أكبر قناة تلفزيونية رياضية في العالم (شبكة قنوات بين سبورت)، ورجل يحترم الكلمة التي تخرج منه، وبالرغم من ذلك، تفاجأ بأنه يتعرض لحملات هجوم ممنهجة لا يمكن تفسيرها.


لقد تابعت الرجل على مدار الأيام الماضية، وبالتحديد خلال بطولة الأمم الإفريقية، والحقيقة أنه صوت هادئ ومعلق محترم، ويعرف متى يقول ومتى يحلل الأداء بمهنية عالية. نعم، مصريته وعاطفته تغلب عليه مثلنا تمامًا، ولكنه يؤدي عمله بمنتهى المهنية.


ثم تفاجأ بأطفال السوشيال والمتعصبين يشنون عليه حملات هجوم لمجرد أنه يشجع هذا النادي أو ذاك، رغم أنها تهمة لا تدينه، ولكن هو العبث بعينه الذي جعلنا نتأخر سنوات وجعلنا نستورد معلقين عربًا للتعليق على مباريات في الدوري المصري.
هناك من يدعم أبناء بلدهم، وعندنا نحاربهم.


شعرت بالمرارة والحسرة التي عبر عنها المعلق الرياضي علي محمد علي في حواره مع ميدو، وأردت أن أكتب عنه وأعطيه حقه.


ملحوظة: لا تربطني علاقة من أي نوع بالمعلق علي محمد علي، ولم ألتقه من قبل، ولكن وجدت أنه من واجبي أن أنبري للدفاع عنه، لأني متحيز لكل ما هو مصري ناجح في أي مجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي محمد علي محمد لطيف اشهر افيهات ميمي الشربيني المعلقين المصريين المنتخب الوطني المصري

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: ما زال هناك من يتحدث عن أجانب في مصر.. البلدي يوكل.. انظروا لنصف نهائي أمم أفريقيا!

زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

زغلول صيام يكتب: حكاية حواري الذي لم يتم مع محمد صلاح بعد أن سألني سؤالا لم أستطع الرد عليه !!

زغلول صيام يكتب: عندما تصبح عزومة صلاح القضية الأولى في الكرة المصرية؟! آخره تي شيرت ليفربول!! وحكاية الكابتن رمضان صبحي!!
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

المزيد
الجريدة الرسمية