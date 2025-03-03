الإثنين 03 مارس 2025
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خارج الحدود

شتائم وإهانات في مشادة كلامية حادة باجتماع بمكتب نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

شهد اجتماع أمني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مواجهة حادة تخللتها إهانات وشتائم بين مسئولين أمنيين كبار ووزراء، بسبب إدارة ملف الأسرى والقتال ضد حركة حماس.

وتستمر أزمة الثقة بين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، والجنرال نيتسان ألون، المسئول عن ملف الأسرى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يواصل نتنياهو إهانتهما والتشكيك في قدراتهما التحليلية، وذلك بعد أن قام بالفعل باستبدال فريق التفاوض في خطوة غير مسبوقة.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، مزيدا من التفاصيل حول الطريقة التي تدار بها أطول حرب في تاريخ إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية، مثل إطلاق سراح الأسرى واستمرار القتال ضد حماس.

خلال الاجتماع، أعرب رونين بار عن استيائه من إدارة الملف، قائلًا: "الرأي العام يتعرض للتضليل. أريد أن أصدق أن هذا مجرد جهل. من المستحيل أن نطالب ترامب بإنهاء الحرب، فهذا غير مطروح على الإطلاق ولن يحدث".

في المقابل، رفض الوزير رون ديرمر، المقرب من نتنياهو والذي تولى إدارة المفاوضات بعد إقالة بار، هذا الموقف، مؤكدا: "نحن لن نترك حماس في السلطة حتى ليوم واحد. لا يمكننا تحمل ذلك ولو لدقيقة واحدة. أنت لا تفهم الواقع، إنها منظمة فعلت بنا ما حدث في السابع من أكتوبر".

من جانبه، قدّم اللواء نيتسان ألون، الذي يتابع ملف الأسرى منذ بداية الحرب، وجهة نظر مختلفة، قائلًا للوزراء: "إذا رفضنا الحديث عن مطالب حماس، فلن يحدث أي تقدم في ملف الأسرى، ولن يتم إطلاق سراح أي مختطفين. يجب علينا التفاوض بواقعية لاستعادة بعض الرهائن. الأمريكيون يضغطون عبر الوسطاء للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق".

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ملف الأسرى حركة حماس نتنياهو رئيس جهاز الشاباك إطلاق سراح الأسرى ترامب

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