وزير الخارجية يستقبل خالد العناني المرشح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وبحضور الوزير المفوض وائل عبد الوهاب مدير حملة الترشيح، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها وزير الخارجية لمتابعة ملف الترشيح المصري.



وقد تم استعراض خلال اللقاء تطورات حملة الترشح والدعم الأفريقي والعربي الذى يحظى به المرشح المصري، بالإضافة إلى التأييد العلني للعديد من الدول، كما تناول اللقاء خطة التحرك المستقبلية لحملة الترشيح والرؤية الانتخابية المزمع تقديمها لمنظمة اليونسكو الشهر الجاري، تمهيدًا للانتخابات التي سوف تجرى في شهر أكتوبر ٢٠٢٥.



وأكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء أن وزارة الخارجية ستواصل حشد الدعم الإقليمى والدولي للمرشح المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أحقية مصر فى الحصول على هذا المنصب الدولي الرفيع أخذا في الاعتبار دورها الريادي التاريخي على الأصعدة التعليمية والثقافية والعلمية، فضلًا عن مكانتها الإقليمية والدولية.

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