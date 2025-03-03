الجثث تحولت لأشلاء، أسماء ضحايا تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)

أكد أحمد ثابت، رئيس مجلس مدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، أن الحادث المروع الذي وقع فجر اليوم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أدى إلى مصرع 13 شخصا وحول جثثهم إلى أشلاء وكان يصعب استخراجهم من بين ثنايا السيارة التي تهشمت تماما.

الجثث تحولت إلى أشلاء وتهشم السيارة الميكروباص تماما

وأشار رئيس المدينة في تصريحات خاصة لفيتو إلى أن السيارة التريلا التي تسببت في وقوع الحادث لسيرها في عكس الاتجاه لم تنقلب حتى بينما انقلب الميكروباص وتهشم تماما حتى اختفت معالمه وانطبقت على أجزاء الجثث من شدة الاصطدام.



وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تحمل رقم ه س أ 7896 وسيارة ميكروباص تحمل رقم “ص ب ص 5783” وسيارة ميكروباص بمركز الغنايم ومصرع وإصابة عدد كبير من الركاب يحملون الجنسية السودانية.



وعلى الفور انتقلت 12 سيارة إسعاف لموقع الحادي بالإضافة إلى قوات الأمن وعلى رأسهم اللواء وائل نصار، وتبين مصرع وإصابة 15 شخصا بسبب قيادة السيارة التريلا في الطريق المعاكس واصطدامها بسرعة قصوى بالسيارة الميكروباص.



أسفر الحادث عن مصرع كل من؛ محمد عبد الرحيم محمد، 25 سنة وإشهاد محمد أحمد الحاج، 65 سنة، وياسر حسان محمد عبد الله، 27 سنة، وتسنيم عادل إبراهيم عبد الرحمن، 25 سنة.

كما توفي عبد المنعم بركات أحمد علي، 68 سنة، ومجاهد الفاتح الدين فرح، 45 سنة، ومهيلم عادل إبراهيم عبد الرحمن، 35 سنة، ومحمد أحمد علي محمد الصديق، 54 سنة، ومهند عادل إبراهيم عبد الرحمن، 55 سنة، عبد الرحمن عبد المنعم بركات، 50 سنة.

ومصرع هاني عثمان إبراهيم حاج أحمد، 33 سنة، مجيتي أحمد علي محمد، 33 سنة، وملاك علي محمد أحمد، 33 سنة وأصيب؛ ووليد مصطفى عبد الحميد ومحمد جمال إبراهيم محمد، ومحمود محمد فتحي.



تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفي أسيوط الجامعي ونقل 5 جثث لمشرحة مستشفى الشاملة و8 جثث أخرى لمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالتحقيق في أسباب الحادث، تبين تسبب قائد السيارة النقل الثقيل في الحادث وتم التحفظ عليه بواسطة الأجهزة الأمنية لحين العرض على النيابة بينما انتقلت معدات مجلس المدينة لرفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق وإزالة السيارة.

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