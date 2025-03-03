الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الجثث تحولت لأشلاء، أسماء ضحايا تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)

جانب من الحادث بأسيوط،
جانب من الحادث بأسيوط، فيتو

أكد أحمد ثابت، رئيس مجلس مدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، أن الحادث المروع الذي وقع فجر اليوم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أدى إلى مصرع 13 شخصا وحول جثثهم إلى أشلاء وكان يصعب استخراجهم من بين ثنايا السيارة التي تهشمت تماما.

 

الجثث تحولت إلى أشلاء وتهشم السيارة الميكروباص تماما 

 

وأشار رئيس المدينة في تصريحات خاصة لفيتو إلى أن السيارة التريلا التي تسببت في وقوع الحادث لسيرها في عكس الاتجاه لم تنقلب حتى بينما انقلب الميكروباص وتهشم تماما حتى اختفت معالمه وانطبقت على أجزاء الجثث من شدة الاصطدام.


وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تحمل رقم ه س أ 7896 وسيارة ميكروباص تحمل رقم “ص ب ص 5783” وسيارة ميكروباص بمركز الغنايم ومصرع وإصابة عدد كبير من الركاب يحملون الجنسية السودانية. 

 


وعلى الفور انتقلت 12 سيارة إسعاف لموقع الحادي بالإضافة إلى قوات الأمن وعلى رأسهم اللواء وائل نصار، وتبين مصرع وإصابة 15 شخصا بسبب قيادة السيارة التريلا في الطريق المعاكس واصطدامها بسرعة قصوى بالسيارة الميكروباص.
 

أسفر الحادث عن مصرع كل من؛ محمد عبد الرحيم محمد، 25 سنة وإشهاد محمد أحمد الحاج، 65 سنة، وياسر حسان محمد عبد الله، 27 سنة، وتسنيم عادل إبراهيم عبد الرحمن، 25 سنة. 

كما توفي عبد المنعم بركات أحمد علي، 68 سنة، ومجاهد الفاتح الدين فرح، 45 سنة، ومهيلم عادل إبراهيم عبد الرحمن، 35 سنة، ومحمد أحمد علي محمد الصديق، 54 سنة، ومهند عادل إبراهيم عبد الرحمن، 55 سنة، عبد الرحمن عبد المنعم بركات، 50 سنة.

ومصرع هاني عثمان إبراهيم حاج أحمد، 33 سنة، مجيتي أحمد علي محمد، 33 سنة، وملاك علي محمد أحمد، 33 سنة وأصيب؛ ووليد مصطفى عبد الحميد ومحمد جمال إبراهيم محمد، ومحمود محمد فتحي.

 

مدير أمن أسيوط ينتقل لموقع تصادم ميكروباص وتريلا ويكشف هوية 12 جثة (صور)

التحفظ على سائق التريلا المتسببة في مصرع 13 شخصا بأسيوط (صور)


تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفي أسيوط الجامعي ونقل 5 جثث لمشرحة مستشفى الشاملة و8 جثث أخرى لمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالتحقيق في أسباب الحادث، تبين تسبب قائد السيارة النقل الثقيل في الحادث وتم التحفظ عليه بواسطة الأجهزة الأمنية لحين العرض على النيابة بينما انتقلت معدات مجلس المدينة لرفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق وإزالة السيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الصحراوى أسيوط الجنسية السودانية الحادث المروع السيارة الميكروباص الصحراوي الغربي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط الميكروباص النقل الثقيل بطريق اسيوط سيارة ميكروباص سيارة نقل ثقيل طريق أسيوط الصحراوى طريق اسيوط طريق اسيوط الصحراوى الغربى محافظة اسيوط نقل ثقيل

مواد متعلقة

التحفظ على سائق التريلا المتسببة في مصرع 13 شخصا بأسيوط (صور)

مدير أمن أسيوط ينتقل لموقع تصادم ميكروباص وتريلا ويكشف هوية 12 جثة (صور)

بسبب السير في الاتجاه المعاكس، مصرع 13 شخصا في تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)

مياه أسيوط تنظم تدريبًا عمليًّا للعاملين بالمحطات الارتوازية على خطط الطوارئ

مكتبة مصر العامة بأسيوط تشارك في المعرض التراثي للفنون والإبداع

بالأسماء، جامعة أسيوط تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لعمادة 6 كليات

جامعة أسيوط تختتم فعاليات مهرجان الإبداع المسرحي (صور)

العربية اتقسمت، أسماء ضحايا حادث تصادم أسيوط المروع (صور)

ads

الأكثر قراءة

بسبب السير في الاتجاه المعاكس، مصرع 13 شخصا في تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)

الصلاة ممكن تتأجل، رد ناري من إلهام شاهين على سعاد صالح (فيديو)

ميدفيديف عن قمة لندن: مشهد سوقي ويريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني

مدير أمن أسيوط ينتقل لموقع تصادم ميكروباص وتريلا ويكشف هوية 12 جثة (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الجثث تحولت لأشلاء، أسماء ضحايا تصادم تريلا وميكروباص بأسيوط (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الليمون البلدي بـ 15 جنيهًا، سعر الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور

منوعات

المزيد

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان أقبل بالنعيم، ابتهال مؤثر للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية