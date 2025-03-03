"معاوية" الحلقة 2، وفاة النبي محمد وأبو بكر يخلفه ومعاوية يلتحق بالجيوش المتجهة لمحاربة الروم

مسلسل معاوية الحلقة 2، تضمنت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "معاوية" والذي يتناول حياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، العديد من التطورات، حيث يرزق معاوية بابنة ويسميها "رملة" تيمنا بأخته أم المؤمنين "رملة".

أحداث الحلقة 2 من مسلسل معاوية

غير أن "كنود" زوجة معاوية تتوفى بعد ذلك على إثر حمى ألمت بها، لتتركه وحيدا بعد فترة زواج دامت مدة قصيرة.

وفاة النبي

كما يصدم المسلمين ضمن أحداث الحلقة الثانية بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليتولى الخلافة بعده أبو بكر الصديق، والذي يبدأ خلافته بقتال المرتدين، ثم يكثف الاستعدادات لمحاربة الفرس والروم خارج الجزيرة العربية.

وضمن أحداث الحلقة يتزوج معاوية من "فاخدة" أخت زوجته الراحلة "كنود" وذلك عندما رأى تعلق ابنته "رملة" الشديد بها، بعد أشهر بسيطة من وفاة زوجته "كنود".

وفي نهاية الحلقة، يخرج معاوية بن أبي سفيان ضمن جيش المسلمين المتجه لمحاربة الروم في الشام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.