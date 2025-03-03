المرصد السوري: مقتل وإصابة 10 مواطنين في هجوم إرهابي بريف حماة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة 10 مواطنين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين في ريف حماة.

وأوضح المرصد السوري أن مجهولين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النيران على مواطنين أثناء تأديتهم للصلاة في ريف حماة.



ومن جانب آخر، كانت وكالة "رويترز"، قد ذكرت أن رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع طالب موسكو خلال لقائه وفدًا روسيًّا بتعويضات وأموال قدرت قيمتها بمئات مليارات الدولارات.

وأوضحت الوكالة أن الشرع طالب خلال لقائه وفدًا برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي، بإعادة الأموال السورية التي أودعها الرئيس السابق بشار الأسد في المصارف الروسية، إلا أن الوفد نفى وجودها.

وأضافت الوكالة أنه طالب بتعويضات عن الدمار الذي أحدثته روسيا في سوريا، والبالغة كلفته 400 مليار دولار، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن توافق روسيا على ذلك.



ونقلت عن مصدر مطلع أنه "من غير المرجح قبول موسكو تعويض الدمار خلال الصراع في سوريا، لكنها قد تعرض مساعدات".

وأوضحت الوكالة عن مصادر سورية وروسية مطلعة، أن الشرع سعى لإلغاء القروض المبرمة في عهد الأسد، وأن موسكو لن توافق على تسليم الأسد، و"لم يُطلب منها ذلك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.