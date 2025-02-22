أخبار الحوادث اليوم: تغريم الإعلامي إبراهيم فايق مليون جنيه.. تفاصيل مؤتمر هيئة الدفاع عن ضحايا سفاح المعمورة.. ومقتل تاجر كاوتش بطلق ناري في الشارع ببني سويف

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.



خلاف على ثمن المشاريب، ضبط 7 أشخاص في مشاجرة بمقهى بالدقى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة الدقى بالجيزة وحدوث تلفيات بالمحال والسيارات بمكان الواقعة).



قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تغريم الإعلامي إبراهيم فايق وآخر مبلغ قدره مليون جنيه لكل واحد على حدة، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.





كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من سيدة مسنة بالموسكى بالقاهرة.

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز إلى جلسة 24 أبريل المقبل للحكم.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 19 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تزوير المرج " لجلسة 8 مارس المقبل لإستكمال سماع مرافعة الدفاع.

عقد منذ قليل، مؤتمر صحفي بميدان رمسيس بالقاهرة لهيئة الدفاع عن ضحايا نصر الدين السيد "سفاح المعمورة"، للإعلان عن تفاصيل وتطورات جديدة في قضية السفاح الذى تمكن من قتل 3 أشخاص بمحافظة الإسكندرية والتخلص من جثثهم.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط عنصر إجرامى بالبحيرة وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار.



مقتل تاجر كاوتش بطلق ناري في الشارع ببني سويف (فيديو)

شهدت محافظة بنى سويف واقعة مؤسفة، حيث لقي محمود النناوي، تاجر كاوتش، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في أحد شوارع المحافظة.

القت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على منتحل صفة مسئول بحى السلام، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

شهدت محافظة بنى سويف واقعة مؤسفة، حيث لقي محمود النناوي، تاجر كاوتش، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في أحد شوارع المحافظة.







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