السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على صاحب شركة استثمار عقاري هارب من 292 سنة سجن في قضايا نصب

متهم
متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام صاحب شركة بالنصب والاحتيال على المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية والاستيلاء على أموالهم.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية والاستيلاء على أموالهم.

الداخلية تطارد مخالفى الملصق الإلكتروني وترفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة

النيابة الإدارية تحيل 6 من العاملين بمديرية تعليم أسيوط للمحاكمة بتهمة تزوير كراسات إجابات طالب

وأمكن تحديد وضبط المتهم محكوم عليه فى 104 أحكام "حبس جزئى" بإجمالى مدد حبس 292 سنة. بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإحتيال على المواطنين قسم شرطة قصر النيل شرطة قصر النيل

مواد متعلقة

الداخلية تطارد مخالفى الملصق الإلكتروني وترفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة

النيابة الإدارية تحيل 6 من العاملين بمديرية تعليم أسيوط للمحاكمة بتهمة تزوير كراسات إجابات طالب

حالة الطرق اليوم، تعرف على الخريطة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

ضبط 190 فرد خرطوش و49 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حريق يلتهم محتويات مخزن تابع لمصنع ولاعات فى السويس

ضبط كميات من المخدرات وأسلحة نارية خلال حملة أمنية فى دمياط وأسوان

أمن الإسكندرية يستجيب لاستغاثة سيدة مريضة ونقلها لأحد المستشفيات

ضبط 23 طن دقيق مهرب قبل بيعها في السوق السوداء

الأكثر قراءة

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت, هذا العيار يسجل 4731 جنيها

شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك معنويًا قبل لقاء الأهلي

القبض على صاحب شركة استثمار عقاري هارب من 292 سنة سجن في قضايا نصب

القصة الكاملة لمصرع آية عادل في الأردن.. شقيقتها تكشف آخر مكالمة معها قبل الوفاة.. أم لطفلين أحدهما رضيع.. يتيمة ووالدتها تعاني مرضا مزمنا.. والنشطاء يكشفون حقيقة الفيديو الصادم

7 نصائح وإرشادات هامة من الكهرباء للمواطنين بشأن العدادات مسبقة الدفع

منوعات

المزيد

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية