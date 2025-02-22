خلاف على ثمن المشاريب، ضبط 7 أشخاص في مشاجرة بمقهى بالدقى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة الدقى بالجيزة وحدوث تلفيات بالمحال والسيارات بمكان الواقعة).



خلاف على ثمن المشاريب.. ضبط 7 أشخاص فى مشاجرة بالدقى



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على أحد المواقع بشأن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وحدوث تلفيات ببعض المحال والسيارات بمنطقة الدقى بالجيزة.



وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك مقهى بدائرة قسم شرطة الدقى، 4 عاملين)، طرف ثانى (شخصين) إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب إعتراض الطرف الثانى على سداد قيمة فاتورة مشروبات قاما بطلبها من المقهى محل الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب "دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالسيارات والمحال بمكان الواقعة".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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