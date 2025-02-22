القبض على منتحل صفة مسئول بحي السلام للنصب على أصحاب المحال

القت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على منتحل صفة مسئول بحى السلام، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

القبض على مسئول مزيف بحى السلام للنصب على أصحاب المحال

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (موظف بالمعاش"له معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين أصحاب المحلات والأكشاك بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بأسلوب "إنتحال صفة"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بوجود مخالفات عليهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( مبلغ مالى – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية إبان فترة عمله بالجهة) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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