سقوط 4 تشكيلات عصابية لسرقة المساكن والدراجات النارية والهواتف فى الغربية والإسكندرية والدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية – الإسكندرية – الدقهلية) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية ، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزتهم (5 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



سرقة المساكن والدراجات النارية والهواتف فى الغربية والإسكندرية والدقهلية

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" أحدهم عميل سئ النية - مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية)، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم عدد (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما ضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة من داخل ورشة خراطة كائنة بدائرة المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها والأسلحة المستخدمة فى الواقعة ( فرد خرطوش – طبنجة – سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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