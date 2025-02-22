السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط 4 تشكيلات عصابية لسرقة المساكن والدراجات النارية والهواتف فى الغربية والإسكندرية والدقهلية

سقوط 4 تشكيلات عصابية
سقوط 4 تشكيلات عصابية لسرقة المساكن والدراجات النارية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية – الإسكندرية – الدقهلية) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية  ، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزتهم (5 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
 

سرقة المساكن والدراجات النارية والهواتف فى الغربية والإسكندرية والدقهلية 

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" أحدهم عميل سئ النية - مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية)، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم عدد (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

5 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

القبض على منتحل صفة مسئول بحي السلام للنصب على أصحاب المحال

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10  وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

 

كما  ضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة من داخل ورشة خراطة كائنة بدائرة المركز.

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها والأسلحة المستخدمة فى الواقعة ( فرد خرطوش – طبنجة – سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقات الدراجات النارية سرقات المساكن قطاع الأمن قسم شرطة ثان قسم شرطة ثان الرمل مركز شرطة السنطة مركز شرطة طنطا مديرية أمن الغربية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

5 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

القبض على منتحل صفة مسئول بحي السلام للنصب على أصحاب المحال

القبض على مسجل خطر بحوزته 5 بنادق و31 كيلو أستروكس بالدرب الأحمر

سقوط عنصر إجرامي بحوزته ترسانة أسلحة نارية وذخائر فى رشيد

مقتل تاجر كاوتش بطلق ناري في الشارع ببني سويف (فيديو)

ضبط 4 شركات سياحة ومكتب بدون ترخيص للنصب على المواطنين

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

القبض على صاحب شركة استثمار عقاري هارب من 292 سنة سجن في قضايا نصب

الأكثر قراءة

عرض مهين، ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد في ملف تجديد عقده

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

أسير إسرائيلي يقبل رؤوس مقاتلين من غزة على منصة التسليم بالنصيرات

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم

وزير الصحة يشيد بتفاني طبيبة بمستشفى أشمون: ضربت مثالا رائعا في الوطنية والوفاء والإخلاص

مقتل تاجر كاوتش بطلق ناري في الشارع ببني سويف (فيديو)

منوعات

المزيد

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تأكد جاهزيته.. أرقام زيزو مع الزمالك ضد الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ الشهر الكريم؟

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية