سقوط عنصر إجرامي بحوزته ترسانة أسلحة نارية وذخائر فى رشيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط عنصر إجرامى بالبحيرة وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



ضبط ترسانة أسلحة نارية بالبحيرة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط العنصر الإجرامي، وعثر بحوزته على (17 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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