الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز

ياسمين عز
ياسمين عز

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز إلى جلسة 22 فبراير الجاري، لعدم حضور سند الوكالة.

 

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أحالت الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف بحق الإعلامية المصرية ياسمين عز.

 

أزمة نيشان وياسمين عز


وكان الإعلامي نيشان قد أعلن استضافة ياسمين عز وحضورها جلسة الحوار بينهما في منتدى الإعلام العربي في دبي، لكنها لم تحضر، فعلق قائلا: "أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي".
 

وكتبت ياسمين عبر حسابها بموقع فيسبوك في وقت سابق: "انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى، وبناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقيًّا وقانونًا، وأنني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم".

 

وكان نيشان روج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس للجلسة التي كانت من المفترض أن يحاور فيها ياسمين عز، حيث كان قد كتب: "هل لديك سؤال تطرحه على الإعلامية ياسمين عز في لقاءٍ ضمن #منتدى_الإعلام_العربي في دبي؟ سأختار بعضًا من أسئلتكم.. شكرًا".

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محكمة القاهرة الاقتصادية ياسمين عز نيشان الإعلامي نيشان
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