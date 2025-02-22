مقتل تاجر كاوتش بطلق ناري في الشارع ببني سويف (فيديو)

شهدت محافظة بنى سويف واقعة مؤسفة، حيث لقي محمود النناوي، تاجر كاوتش، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في أحد شوارع المحافظة.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة إطلاق شخص النيران على الضحية، قبل أن يفر الجاني هاربًا مستقلًا سيارة، فيما ظهر محمود النناوي يسير في الشارع محاولًا البحث عن طريق للنجاة من الموت.

ووفقًا للفحص المبدئي، تبين أن الحادث وقع نتيجة مشاجرة أمام قاعة "البارون"، وأسفر عن مقتل تاجر الكاوتش على الفور.

من جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف جهودها للقبض على المتهم، بعد أن تم تحديد هويته، ويجري حاليًا استكمال التحريات وجمع الأدلة لكشف ملابسات الجريمة.

الحادث أثار حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا بسرعة القبض على الجاني وتقديمه للعدالة، فيما تواصل الشرطة انتشارها لتأمين المنطقة وطمأنة المواطنين.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة كافة التفاصيل والأسباب وراء ارتكاب هذه الجريمة.

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