السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

القبض على سايس تعدى على سيدة وكسر زجاج سيارتها لرفض دفع ثمن الركنة بالسيدة زينب

القبض على سايس تعدى
القبض على سايس تعدى على سيدة وكسر زجاج سيارتها لرفض دفع ثمن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام منادى سيارات بالتعدى لفظيًا على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.
 

 

القبض على سايس تعدى على سيدة وكسر زجاج سيارتها 


تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.. متضمنًا قيام منادى سيارات "سايس" بالتعدى على سيدة لفظيًا وإحداث تلفيات بالزجاج الأمامى للسيارة خاصتها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير ترك سيارتها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
 

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و بالفحص أمكن تحديد الشاكية  ،مقيمة بدائرة قسم مدينة نصر أول، وقررت بحدوث مشادة كلامية بينها ومنادى سيارات بالمنطقة، بسبب خلاف حول تركها السيارة خاصتها بذات المنطقة تطورت لقيامه بالطرق على زجاج السيارة الأمامى بيده، وأضافت بانصرافها دون الإبلاغ أو التوجه للخدمات المرورية المتواجدة بمحل البلاغ لعدم رغبتها فى الانتظار.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم  ،مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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