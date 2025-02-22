السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

القبض على مسجل خطر بحوزته 5 بنادق و31 كيلو أستروكس بالدرب الأحمر

القبض على مسجل خطر
القبض على مسجل خطر بحوزته 5 بنادق و31 كيلو أستروكس

القت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر بحوزته 5 بنادق و31 كيلو أستروكس بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

القبض على مسجل خطر بحوزته 5 بنادق و31 كيلو أستروكس بالدرب الأحمر
القبض على مسجل خطر بحوزته 5 بنادق و31 كيلو أستروكس بالدرب الأحمر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وعثر بحوزته على (31 كيلو جرام لمخدر الإستروكس –  5 بنادق خرطوش– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط 5 بنادق و31 كيلو أستروكس بالدرب الأحمر

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

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