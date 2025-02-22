الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة زعمت تعرضها لمحاولة اختطاف بالموسكي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من سيدة مسنة بالموسكى بالقاهرة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة زعمت تعرضها للاختطاف وتحذيرها فى الموسكى

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تدعى خلاله إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من قِبل سيدة مُسنة حال سيرها بمنطقة الموسكــى بالقاهرة.



وبالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وبسؤالها ادعت تعرضها لمحاولة خطف من قبل إحدى السيدات وقيام أحد المارة بتحذيرها منها.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام سيدة مسنة "ضريرة" بطلب مساعدة السيدة فى إستقلال أحد الأتوبيسات إلا أنها رفضت وقام آخران بمساعدتها.. كما أمكن التوصل للشخص الذى إدعت السيدة قيامه بتحذيرها "بائع متجول".

وبسؤاله نفى تحذيره للسيدة المذكورة كما ما جاء بادعائها وقيامه بمساعدة المسنة فى استقلال الأتوبيس، وأضاف بعدم وجود ثمة محاولة لخطفها.. كما تبين قيام المتهمة بتصوير مقطع الفيديو ونشره على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، بغرض زيادة نسب المشاهدات حيث تعمل بمجال التسويق الإلكترونى على ذات الصفحة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لادعائها الكاذب.



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