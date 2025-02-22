السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة زعمت تعرضها لمحاولة اختطاف بالموسكي

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من سيدة مسنة بالموسكى بالقاهرة.

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة زعمت تعرضها للاختطاف وتحذيرها فى الموسكى 

 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تدعى خلاله إحدى السيدات تعرضها لمحاولة خطف من قِبل سيدة مُسنة حال سيرها بمنطقة الموسكــى بالقاهرة.
 

القبض على سايس تعدى على سيدة وكسر زجاج سيارتها لرفض دفع ثمن الركنة بالسيدة زينب

الأمن يكشف حقيقة صورة سيدة ألف مسكن وبصحبتها طفل “مختطف”

وبالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وبسؤالها ادعت تعرضها لمحاولة خطف من قبل إحدى السيدات وقيام أحد المارة بتحذيرها منها.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام سيدة مسنة "ضريرة" بطلب مساعدة السيدة  فى إستقلال أحد الأتوبيسات إلا أنها رفضت وقام آخران بمساعدتها.. كما أمكن التوصل للشخص الذى إدعت السيدة قيامه بتحذيرها "بائع متجول".

 

 وبسؤاله نفى تحذيره للسيدة  المذكورة كما ما جاء بادعائها وقيامه بمساعدة المسنة فى استقلال الأتوبيس، وأضاف بعدم وجود ثمة محاولة لخطفها.. كما تبين قيام المتهمة بتصوير مقطع الفيديو  ونشره على صفحتها  على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، بغرض زيادة نسب المشاهدات حيث  تعمل بمجال التسويق الإلكترونى على ذات الصفحة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لادعائها الكاذب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية بمنطقة الموسكي منطقة الموسكي وزارة الداخلية

مواد متعلقة

القبض على سايس تعدى على سيدة وكسر زجاج سيارتها لرفض دفع ثمن الركنة بالسيدة زينب

الأمن يكشف حقيقة صورة سيدة ألف مسكن وبصحبتها طفل “مختطف”

خلاف على ثمن المشاريب، ضبط 7 أشخاص في مشاجرة بمقهى بالدقى

سقوط 4 تشكيلات عصابية لسرقة المساكن والدراجات النارية والهواتف فى الغربية والإسكندرية والدقهلية

حملات أمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات تضبط 52 تاجر مخدرات

5 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

القبض على منتحل صفة مسئول بحي السلام للنصب على أصحاب المحال

القبض على مسجل خطر بحوزته 5 بنادق و31 كيلو أستروكس بالدرب الأحمر

الأكثر قراءة

بعد إنكاره لقاء وزير الخزانة الأمريكي وزيلينسكي، مستشار باليونسيف يكشف مرضا يصيب ترامب

تشكيل الزمالك أمام الأهلي، زيزو يقود الهجوم وصلاح مصدق أساسي

رسالة مرتضى منصور لـ محمود الخطيب قبل القمة 129(فيديو)

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

مفأجات في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالقمة، وجراديشار يقود الهجوم

الدوري الإنجليزي، وست هام يتقدم على آرسنال بهدف في الشوط الأول

تغريم الإعلامي إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي

قبل ساعتين من مباراة القمة، مدرجات الأهلي تمتلئ بالجماهير (صور)

منوعات

المزيد

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن سلامة الغذاء

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين لفظي الصوم والصيام؟، دار الإفتاء تجيب

من الأولى بالإمامة في صلاة التراويح الأجمل صوتا أم الأجود قراءة

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية