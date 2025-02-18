الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

إرسال عينات ضحايا سفاح المعمورة للطب الشرعي بالقاهرة وفحص 28 شقة

سفاح المعمورة، فيتو
سفاح المعمورة، فيتو

تواصل جهات التحقيق فى الإسكندرية، تحقيقاتها الموسعة مع المتهم "نصر الدين السيد،  المحامى المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، والذي ضبط معه 5 آخرين 3 سيدات ورجلين، وجري حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات فى الوقائع التى شهدتها الإسكندرية، في العثور على جثامين لسيدتين مدفونتين داخل غرفة شقة فى الطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، وكشف العثور على جثة لمهندس متغيب منذ 3 سنوات بمنطقة 45 العصافرة.


وقامت الجهات المعنية من خلال الطب الشرعي والبحث الجنائي بإرسال عينات من جثث ضحايا سفاح المعمورة إلى مصلحة الطب الشرعي في القاهرة، لتحليل وتحديد هوية أصحاب الجثامين وإرسالها مرة أخرى مرفقة بالتقرير للعينات المرسلة بعد تحلل الجثث، والتأكد من كونهم الضحايا الذين اعترف المتهم بقتلهم.

كما يجري فحص ٢٨ شقة  بالإسكندرية والقاهرة والبحيرة وكفر الشيخ والإسماعيلية استأجرها المحامي خلال السنوات الماضية، من بينهم شقة تمليك بالقاهرة 

وتكثف جهات التحقيق جهودها لكشف الجرائم التي ارتكبها المتهم المعروف إعلاميا بـ " سفاح المعمورة بالإسكندرية "، وفحص الهواتف المحمولة التي بحوزة المتهم، وتفريغ المقاطع والصور والمراسلات، التي كان يقوم بها المتهم

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