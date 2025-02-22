السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على المواطنين بدمياط

ضبط القائمين على
ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة بالخارج للنصب

 تواصل أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
           

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 

 

ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على المواطنين بدمياط 

 وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها –عدد من عقود العمل والإستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفاتر إيصالات إستلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
      
 

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

 

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