تفاصيل مؤتمر هيئة الدفاع عن ضحايا سفاح المعمورة: قوات الأمن أحبطت جرائم كانت ستنفذ ومطالب بحظر النشر في القضية

عقد منذ قليل، مؤتمر صحفي بميدان رمسيس بالقاهرة لهيئة الدفاع عن ضحايا نصر الدين السيد "سفاح المعمورة"، للإعلان عن تفاصيل وتطورات جديدة في قضية السفاح الذى تمكن من قتل 3 أشخاص بمحافظة الإسكندرية والتخلص من جثثهم.

شكر للأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة

في بداية المؤتمر، وجه المحامي صبرة القاسمي، ممثل الضحايا، الشكر للأجهزة الأمنية، وعلى رأسها إدارة البحث الجنائي بقسم المنتزه ثان، ومديرية أمن الإسكندرية، ووزارة الداخلية، على جهودهم في ضبط المتهم ومعاونيه، والكشف عن تشكيل عصابي عابر للمحافظات كان يتزعمه "سفاح الإسكندرية".

وأكد القاسمي أن قوات الأمن تمكنت من إحباط جرائم أخرى كان من المقرر تنفيذها من قبل معاوني السفاح، مشيدًا بجهودهم في فرض الأمن والاستقرار في منطقة المعمورة والمنتزه، رغم حالة الذعر التي أصابت المواطنين بعد الكشف عن الجرائم.

طلب بحظر النشر في القضية

وأعلن المحامى صبره القاسمى رئيس هيئة الدفاع، عن ضحايا سفاح المعمورة نصر الدين السيد، أن محمد سامى أحد أعضاء هيئة الدفاع، سيتقدم غدا بطلب إلى النيابة العامة بالإسكندرية، لحظر النشر في قضية السفاح، مراعاة لسمعة الضحايا وأسرهم.

وقال المحامى صبره القاسمى رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا سفاح المعمورة، إن الجماعة الإرهابية وغيرهم، بدأوا في نشر الشائعات حول الضحايا وسلوكياتهم، بغرض إنقاذ السفاح، وهو ما ترفضه هيئة الدفاع.

وأشار الدفاع إلى أن الضحايا لم يدفنوا حتى الآن، وهو ما يتطلب حظر النشر في القضية لحين الانتهاء من التحقيق.

هيئة الدفاع تطالب بعدم الانساق وراء الشائعات

وأهابت هيئة الدفاع بالرأي العام المصري، بعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي أطلقت من الداخل من بعض المواطنين بقصد أو دون قصد أو بسوء نية أو دون التفات لما تتسببه الإشاعات من عواقب وخيمة تضر بالمواطنين والوطن وبسير العدالة وتعيق رجال القانون في محل الواقعة وفي الإسكندرية من رجال الداخلية أو النيابة العامة عن أداء مهامهم المقدسة في حماية الوطن والمواطنين.

وأكدت هيئة الدفاع الرفض باسم الضحايا وأهليتهم وباسم الشعب المصري، لأي استغلال من الجماعات الإرهابية وفي القلب منها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الخبيثة في بث الفوضى وهدم استقرار المجتمع المصري، ونشر أخبار غير حقيقية لا علاقة للضحايا ولا أسر الضحايا ولا الشعب المصري بها من قريب أو بعيد.

وتابعت: نطالب الرأي العام المصري والشعب المصري باستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات وتجاهل المحاولات الخبيثة والمستمرة في هدم استقرار المجتمع المصري والتشكيك في حالة الأمن والأمان التي ينعم بها أهالي المعمورة والمنتزة والإسكندرية وباقي المحافظات بفضل التضحيات الجبارة من رجال الأمن، ونؤكد على أن كافة المعلومات الواردة في المؤتمر المنعقد من مصادرها الرسمية والصحيحة، ومنها السجل الإجرامي للمتهمين.

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